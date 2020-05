Vídeo de cadáver que acena de dentro do caixão durante enterro intriga as redes sociais

As imagens intrigantes de funeral na Indonésia se tornaram causaram alvoroço nas redes sociais. O vídeo dizia flagrar o momento em que um cadáver acena de dentro do caixão.

De acordo com o The Sun, a gravação foi feita durante um funeral na cidade de Manado, no início de maio, e mostra um movimento inesperado do corpo ao ser enterrado.

Segundo os especialistas, este comportamento é muito usual e ocorre quando o corpo do falecido libera gases acumulados, podendo mudar de posição ou gerar movimentos involuntários.