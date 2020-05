Cachorro chora ao ver incêndio que destruiu sua casa e vídeo comove as redes sociais

As imagens de um incêndio que destruiu 25 instalações comerciais, em Guadalajara, no México, se tornaram virais nas redes sociais graças a um cachorro que também foi afetado pela incidente.

O vídeo divulgado mostra como o animal chorava ao ver os bombeiros apagar o incêndio, levando um pedaço de papelão da casa improvisada na qual dormia e também foi consumida pelo fogo.

Enrique Bustos, gravou o momento e compartilhou no Twitter: “Hoje tive a oportunidade de gravar esta cena, é sempre triste cobrir esses eventos, principalmente quando as pessoas perdem seus bens, isso sempre machuca, mas hoje esse filhote também chorou ao ver sua casa consumida por um incêndio. Isso me deixou triste, não vou negar”, escreveu.

Hoy tuve la oportunidad de grabar esta escena, siempre es triste cubrir estos eventos, más cuando las personas pierden su patrimonio, eso siempre duele, pero hoy, este perrito tambien lloró al ver su casa consumida por un incendio. Me dió tristeza, no lo voy a negar. pic.twitter.com/o3tKuwUKQn — Enrique Bustos (@kikebubs) May 14, 2020

De acordo com o Upsocl, as lojas eram de carpintaria e empreendimentos indígenas, dedicados à venda de móveis. Já o cachorro vivia em uma espécie de abrigo improvisado entre os estabelecimentos, pois não tinha um lar fixo.