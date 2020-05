Vídeo em que cobra regurgita sapo que sobrevive choca as redes sociais

Richard Hancock gravou um vídeo chocante em seu quintal em Bideford, na Inglaterra. As imagens mostram uma cobra regurgitando um sapo vivo.

De acordo com The Mirror, o homem encontrou seu cachorro Jiggy brincando com o réptil e foi buscar sua câmera para tirar algumas fotos. No entanto, ele foi surpreendido quando percebeu que a cobra estava vomitando sua última refeição.

A parceira de Richard, Sarah Leather, ex-enfermeira veterinária, verificou que a cobra não estava ferida. Já o sapo voltou a coaxar e a pular na grama apenas uma hora depois do ocorrido.

"Um tempo depois que a cobra regurgitou o sapo, meu sogro foi enterrá-lo, mas, em vez disso, o encontrou sentado na vertical, coberto pelos sucos digestivos da cobra. Colocamos um pouco de água sobre ele e, em seguida, minha esposa lavou o sapo em uma banheira velha de dentro de casa”, explicou o homem.