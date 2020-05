Sequência de fotos de gata possessiva se torna viral nas redes sociais

A sequência de fotos de uma gata do Japão se tornou viral no Twitter e no Instagram essa semana. As imagens mostram a felina um pouco incomodada por seu dono estar sentado em sua cadeira preferida.

De acordo com o Upsolcl, o animal se tornou possessivo com uma cadeira nova e acabou rendendo cliques engraçados ao tentar expulsar seu humano do lugar.

Confira:

Reprodução / www.instagram.com/yoshi__ben/

