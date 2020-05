Rebanho de cabras quebra cerca e corre pelas ruas nos EUA

Alguém não está respeitando o distanciamento social! Ou melhor, cerca de 200 alguéns: este é o número aproximado de cabras e bodes que escaparam, em conjunto, de uma propriedade californiana, e percorreram as ruas da cidade causando muita confusão.

O caso ocorreu em San José, terceira cidade mais populosa da Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo Terry Roelands, dono da pequena população de cabras, em entrevista ao canal NBC Bay Area, os animais são usados para limpar uma vegetação que, anteriormente, dominava o terreno atrás de sua casa. O local pegou fogo em uma época de seca há 15 anos e, desde então, as cabras e bodes ajudam a manter o pasto sob controle.

Porém, na noite de terça-feira (12), uma das cabras produziu um buraco na cerca que mantinha o rebanho preso. Foi o chamado de liberdade para os quase 200 animais, que saíram juntos em direção às ruas.

I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street

This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT

— Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020