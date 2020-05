Vídeo de mãe ursa salvando filhote que caiu em lago faz sucesso nas redes sociais

Imagens gravadas no South Lake Tahoe, nos Estados Unidos, se tornaram virais nas redes sociais. A gravação mostra como uma mãe ursa salvou seu filhote de se afogar após cair na água.

A página no Facebook do quartel de bombeiros local compartilhou o momento com o a seguinte mensagem: “Com o Dia das Mães se aproximando, queremos compartilhar a história de uma mãe urso e seus três filhotes que hoje foram para a comunidade e acabaram no porto esportivo de Cayos”, segundo a rádio Mitre.

Confira: