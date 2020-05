Vespas assassinas que causam pânico nos Estados Unidos já estariam na America do Sul

Vespas assassinas foram encontradas, nas últimas semanas, pela primeira vez nos Estados Unidos. Como revelado pelo site Fayerwayer, a situação assustou as autoridades.

E a espécie altamente perigosa já teria chegado ao Chile, país da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil.

Devido à sua agressividade, o inseto recebeu o apelido de "vespa assassina", pois possui um veneno letal que pode matar seres humanos.

Telling apart the ‘murder hornet’ from hornets in the Mid-Atlantic region https://t.co/LhgDLqJhk8

Em um vídeo chocante que circula pelas redes sociais, o inseto aparece atacando um rato. O pequeno animal não teve como se defender do ataque letal.

No entanto, o Governo Chileno descartou a suposta presença após o alarme ter sido disparado por um fazendeiro que alegou ter capturado a espécie.

"Não se trata dessa espécie, e sim de outra, nativa da Ásia e do sul da Europa”, detalhou o comunicado oficial.

On today's episode of "The Daily" podcast, we discuss the arrival of the Asian giant hornet aka the "murder hornet" https://t.co/KFfv5rYgGg

— The New York Times (@nytimes) May 8, 2020