Dermatologista mostra como seriam as celebridades com rosto simétrico; veja as imagens

Há uma nova tendência no TikTok, na qual as pessoas usam o filtro “reflexo do espelho” para ver o seu rosto perfeitamente simétrico.

O usuário @208skindoc, um dermatologista, fez um vídeo mostrando como seriam as celebridades. No material, ele divulga uma mensagem importante: “mesmo as celebridades que consideramos bonitas pareceriam radicalmente diferentes se seus rostos fossem perfeitamente simétricos. Todo mundo tem assimetria no rosto e isso é perfeitamente aceitável. É importante saber que ninguém, na verdade, tem um rosto perfeitamente simétrico. Então abrace e ame quem você é”.

Beyoncé

Getty Images

Brad Pitt

Getty Images

Denzel Washington

Getty Images

Kim Kardashian