VÍDEO: Cobra com duas cabeças que competem por comida surpreende especialistas

Uma cobra de duas cabeças cujos membros trabalham de forma independente e competem por comida chamou a atenção dos especialistas em vida selvagem. O animal foi encontrado na floresta Dhenkikot, no santuário de vida selvagem Keonjhar, em Odisha, leste da Índia.

De acordo com o Daily Star, a serpente foi descoberta por Rakesh Mohalick e se trata de uma cobra-lobo, uma espécie não venenosa.

Turns out, one of the heads is more developed than the other, and they often fight for food! 😱😱https://t.co/jm99ixOSxa

