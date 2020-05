Imagem de lagarto que precisou ser sacrificado por ter o pior caso de prisão de ventre impressiona

Um lagarto teve que ser sacrificado após apresentar o mais grave caso de constipação já encontrado em um animal. Segundo especialistas, seu bolo fecal foi considerado o maior registrado em um animal vivo em relação à sua massa corporal, uma vez que ocupava quase 80%.

De acordo com o Florida Museu, os especialistas acreditam que os seus hábitos alimentares fora de seu habitat natural foi a principal razão que causou o problema gastrointestinal.

It’s a record no one wants to break – the worst case of constipation in a living organism. A #Florida lizard is the dubious winner with a glob of poop nearly 80% its total body mass, the result of feasting at a Cocoa Beach pizza grease bin.

