Nascem dois filhotes da menor raça de gato selvagem do mundo e fotos fazem sucesso nas redes sociais

O parque de vida selvagem e santuário Porfell, no Reino Unido, acaba de ver nascer dois filhotes de gato-ferrugem, a menor raça de gatos selvagens do mundo.

Os animais encontrados há 8 semanas podem chegar a medir entre mede 35 a 48 cm de comprimento. Atualmente existem de 40 a 50 gatos dessa espécie em cativeiro.

Em uma publicação no Facebook, o parque revelou que os filhotes já estão "começando a explorar o ambiente com a mãe".

“Ela fez um trabalho fabuloso em criá-los e continua sendo muito protetora com eles, por isso não temos certeza de seu sexo. Estamos na lua com os novos bebês, já que a maioria dos nossos animais é velho e está aqui para a aposentadoria”, comentaram.

De acordo com o portal Eu Amo Meu Pet, o gato-ferrugem vive nas florestas do Sri Lanka e em grande parte da Índia, com avistamentos esporádicos em Terai e Nepal.