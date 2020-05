Macaco anda de moto pela rua e desce do veículo para sequestrar uma criança; confira o vídeo

Nesta semana, um vídeo se tornou viral ao ser compartilhado pelo ex-astro da NBA Rex Chapman.

Nas imagens, é possível ver um macaco dirigindo uma mini motocicleta. Depois de acelerar alguns metros, ele desce do veículo e encontra uma mulher com três crianças.

Sem medo, o animal leva à força uma garota, a qual ele arrasta pela rua. O macaco foge enquanto a menina volta chorando para o banco onde estava sentada.

Confira o vídeo:

Can’t remember the last time I saw a monkey ride-up on a motorcycle and try to steal a toddler. It’s been ages…pic.twitter.com/PBRntxBnxw

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 4, 2020