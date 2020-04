Vídeo de girafa que sobrevive a impressionante ataque de leões se torna viral nas redes sociais

Um vídeo que mostra a persistência e força de uma girafa ao lutar pela vida se tornou viral nas redes sociais. Nas imagens, o animal é atacado por um grupo de leões.

De acordo com o Índia Today, a gravação foi feita por turistas no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Após ser atacada, a girafa permanece em pé por cerca de cinco horas e os leões se rendem, deixando-a escapar.

Confira:

A Lesson on Persistence. There will be many who will try to pull you down. But when the going gets tough, the tough gets going.

Here a giraffe managed to keep standing for 5 long hours after being attacked. Eventually the pride of lions had to give up. pic.twitter.com/ctDjtGQtbR

— Naveed Trumboo IRS (@NaveedIRS) April 28, 2020