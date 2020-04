Vídeo de mulher grávida capturando cobra enquanto fala ao celular se torna viral nas redes sociais

Um vídeo que mostra como uma mulher grávida captura uma cobra em uma estrada do Arizona, nos Estados Unidos, se tornou viral no Facebook no fim de semana passado.

Com mais de 66.000 visualizações, a publicação explicava: “Esta é uma verdadeira mulher do Arizona. Grávida, ao telefone, sem as mãos, pegando uma cobra no meio da estrada no meio do nada e de chinelo”.

Em entrevista ao 12 News, a mulher que capturou a cobra, Tawney Rauch, revelou que só queria tirar o animal da estrada: “Eu só queria tirá-la do perigo e dar segurança. Entendo se fosse uma cobra gigante. E eu nunca tivesse visto algo tão grande antes, mas era uma grande gopher snake”, explicou.

Tawney, que contou estar grávida de sete meses, disse que não ficou preocupada com sua própria segurança, porque sabia que não era uma cobra venenosa.

“Você pode dizer a diferença se você saber o suficiente, se os pais ensinarem seus filhos, felizmente eu tive alguns pais incríveis que o fizeram. Muitas vezes você pode dizer pela cabeça e as marcas se as cobras são venenosas ou não”, contou.

Ela também não sabia que estava sendo gravada, mas disse riu muito com o marido após assistir ao vídeo.

“Eu não estava com medo, estava realmente empolgada. Estive cerca de quatro dias em quarentena e estava a caminho de casa. Encontrar uma cobra no meio da estrada era a novidade do meu dia”, brincou.

Confira o vídeo: