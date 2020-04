Repórter aparece ao vivo de paletó e cueca boxer durante jornal nos EUA

A mania de se arrumar apenas da cintura para cima para chamadas ao vivo não deu muito certo para o repórter Will Reeve, da emissora norte-americana ABC. Durante o jornal matinal Good Morning America desta terça-feira (28), espectadores notaram um detalhe escandaloso quando o jovem jornalista entrou ao vivo.

Em seu home office, Reeve discutia por chamada em vídeo com a âncora do programa, Amy Robach. A dupla falava sobre uma solução encontrada por farmácias na Flórida para entregar seus medicamentos a clientes mais velhos: os estabelecimentos passaram a realizar entregas a domicílio utilizando drones.



Apesar da importância do assunto, foram as vestes do repórter que chamaram mais a atenção. Vestindo paletó e camisa social, Reeve optou por trajar apenas um short curto – ou, ainda, uma cueca boxer – por baixo, acreditando que a câmera não captaria abaixo da linha de sua cintura.

O Twitter não perdoou. O usuário Adam Graham capturou o momento e escreveu "Ei, bote umas calças, meu amigo". Outro já defendeu o jornalista: "Estamos todos assim esses dias, honestamente. São tempos estranhos".