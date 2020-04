Vídeo captura momento em que criança de 4 anos é mordida por cascavel

O momento em que uma criança é mordida por uma cobra cascavel na entrada da sua casa em Alabama, nos Estados Unidos, impressionou as redes sociais este fim de semana.

A gravação foi divulgada pelos pais de Spencer Briggs, um menino de quatro anos que está fora de perigo e recupera seu pé da lesão ocasionada pela mordida.

De acordo com o jornal local AL, a cobra estava na calçada atrás de um veículo da família no sábado, quando Spencer correu para receber um caminhão com encomenda para a família enquanto os pais o olhavam pela janela.

“Ninguém viu a cobra até quando aconteceu. Quando cheguei lá, mal vi. Parecia um pouco de lama ou um pau no chão”, explicou a mãe, Laura Briggs.

No Facebook, a mãe alertou outros pais e agradeceu os bombeiros que prestaram os primeiros socorros e o hospital local.

“Estamos muito gratos por ter um ótimo hospital local, pois o transporte de helicóptero é muito caro e não é coberto pelo seguro. (…) Você nunca quer pensar no custo do atendimento de emergência em situações como essa, mas precisa. Graças a Deus, temos um bom seguro, mas os medicamentos antiveneno são muito caros, juntamente com os custos das ambulâncias aéreas, e você nunca sabe até receber a fatura de 5 dígitos e ficar totalmente impressionado e sentir que está preso a uma dívida enorme pelo resto da sua vida”, desabafou.