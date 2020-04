Vídeo captura golfinhos brilhando no mar ao atravessar 'ondas bioluminescentes'

Imagens de uma cena rara encantaram as redes sociais no último fim de semana. Na gravação, é possível ver o momento em que golfinhos passam por ondas bioluminescentes, que emitem uma luz parecida com neon colorindo o mar de verde e azul.

O vídeo foi feito nas águas da costa de Newport Beach, na Califórnia, por Patrick Coyn e postado no Twitter pela Biodiversity Foundation.

De acordo com o portal Desviantes, o fenômeno leva organismos, como cogumelos, águas vivas, vagalumes a produzirem e emitirem luz fria por meio de uma reação química que transforma energia química em luminosa.

Confira:

Na semana passada, as praias de Acapulco, no México, também brilharam por luminescência pela primeira vez em 60 anos e se tornaram assunto nas redes sociais. Confira as imagens:

