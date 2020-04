Vídeo fofo de filhote de leão tentando rugir faz sucesso nas redes sociais

Esta semana, um pequeno filhote de leão acabou se tornando viral nas redes sociais e relembrou a cena em que Simba pratica seu rugido no filme “O Rei Leão”.

De acordo com o India Today, o animal que tenta rugir caminha pelo Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia. Confira o vídeo:

This little lion cub in Serengeti National Park pic.twitter.com/8kXAjsALSw

— Welcome To Nature (@welcomet0nature) April 25, 2020