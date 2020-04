Vídeo que mostra reencontro de cachorros separados na quarentena encanta as redes sociais

Um vídeo fofo que mostra a reunião de dois cachorros que são melhores amigos se tornou viral no Tik Tok esta semana. As imagens foram divulgadas pela proprietária do animal de estimação Stefani Maryn, de Ontário, no Canadá.

De acordo com o Daily Mail, a cadela Samantha estava separada do amigo Baldur há mais de um mês e a reação ao vê-lo foi incrível.

Confira:

A amizade dos cães se tornou mais forte há um ano, quando Samantha ajudou Baldur a sair de uma situação complicada.

“Nós descobrimos que eles eram melhores amigos depois de um incidente no ano passado, quando houve fogos de artifício no bairro e Baldur correu para os fundos da casa e estava com muito medo de voltar", lembrou Stefani.

Depois de muito suborno e paciência, a jovem recebeu uma ligação urgente da dona de Baldur por volta da meia-noite, perguntando se Samantha poderia vir ajudar.

“Samantha e eu fomos e ela correu direto para o quintal e ofereceu a ele os latidos de afeto de sempre, como ela faz, e ele saiu saltitando, quebrando a cerca para alcançá-la”, explicou.