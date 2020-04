Fotógrafo registra imagens de pássaros exóticos no Peru; veja 10 fotos impressionantes

O fotógrafo Supreet Sahoo decidiu compartilhar na internet algumas fotos de pássaros exóticos, e o material fez sucesso entre os usuários de um fórum on-line. Os registros foram feitos durante a sua passagem pela América do Sul.

“O Peru é um país conhecido por Machu Picchu e, confie em mim, é incrível como eles dizem”, escreveu no Bored Panda. “Mas, como todos vocês me conhecem, não ficarão surpresos quando eu disser que esse foi o meu último plano do dia. A minha viagem pelo Peru era o que eu amo fazer: fotografar pássaros.”

Confira a galeria:



















Publicidad



















Leia também