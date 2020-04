Vídeo de tigresa que deu à luz a três filhotes faz sucesso nas redes sociais

A associação do Serviço Florestal da Índia (IFS) compartilhou uma notícia animadora e com um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Na publicação feita no Twitter, foi informado que uma tigresa deu à luz três filhotes no Parque Biológico Bhagwan Birsa em 21 de maio e um vídeo da mãe com os mais novos tigres do recinto fez sucesso.

In this #Corona-filled gloomy environment heartening news coming from #BhagwanBirsaZoo,Jharkhand where a Tigress has given birth to three cubs .Congratulations to all the Zoo Officials and staffs of Bhagwan Birsa Zoo,Ranchi. @HemantSorenJMM @Forest_Dept_GOJ pic.twitter.com/TYeg3qFeYv — IFS Association (@CentralIfs) April 21, 2020

"Neste ambiente sombrio do coronavírus, notícias animadoras vêm de #BhagwanBirsaZoo, onde uma tigresa deu à luz três filhotes. Parabéns a todos os funcionários do zoológico de Bhagwan Birsa, Ranchi”, escreveram de acordo com