Fotógrafa faz sessão de imagens com esquilo fazendo piquenique; veja as fotos

A fotógrafa Andrea Pruyn mora em Nova York e, por causa do coronavírus, está em quarentena. Isso significa que ela não pode sair de casa para trabalhar — mas nem por isso abriu mão do seu lado criativo.

“Decidi fazer uma sessão de fotos com um pequeno esquilo que roubou o meu coração há um ano, chamado de Fuller”, escreveu no Bored Panda. “Ele recebe um delicioso café das manhãs todos os dias no meu deck e come amendoim, pistache, amêndoas e frutas.”

Confira a galeria de fotos do piquenique do bichinho:







