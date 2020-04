Fotógrafa usa Photoshop para ‘viajar’ com os seus cães pelo mundo; veja as imagens

Melissa Mariner é uma fotógrafa estadunidense que, por causa da pandemia do coronavírus (covid-19), ficou sem trabalho. E, além dela, há quatro cães na casa: Bella Blue, Hershey, Pesto e Nova Layne.

“Como não podemos viajar, decidi trazer o mundo aos meus cães”, escreveu no Bored Panda. Dos Estados Unidos ao Japão, os bichinhos “conheceram” mais pontos turísticos no último mês do que algumas pessoas na vida inteira.

