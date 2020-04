Vídeo revela golpe de gato que acompanha pessoas ao supermercado e mostra a comida que quer que elas comprem

Um gato dócil e com uma estratégia muito inteligente para conseguir comida ficou famoso após um vídeo se tornar viral nas redes sociais.

De acordo com 20 minutos, se trata de “Conejo” – que significa “coelho” em espanhol – um felino que fica na porta de uma loja de conveniência no México apenas esperando sua próxima vítima.

Quando alguém parece simpatizar, ele guia a pessoa até a prateleira de comida para gatos na loja e até parece sinalizar suas favoritas.

Tania Santos, que flagrou o momento, revelou que animal tem uma casa e quando seus donos percebem que ele não está, vão buscá-lo no mercado e se desculpam com as pessoas que ele “engana”.

Confira o vídeo: