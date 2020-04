Vídeo de menina pendurada em cabo de eletricidade a 15m de altura é real e autoridades explicam o ocorrido

As autoridades da Indonésia confirmaram a veracidade de um vídeo viral que mostra uma garota suspensa em um cabo elétrico a 15 metros acima do chão em Banten, na ilha de Java da Indonésia.

O vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais desde a última sexta-feira (17), mostra a criança gritando por ajuda pendurada em um cabo que estava sendo instalado no momento do incidente.

Yang punya anak kecil, anaknya jangan "dilepas" ya.. pic.twitter.com/zXcQGSLC7z — 😹😹😹 (@sushiaftergym) April 17, 2020

De acordo com o Straits Times, o chefe de emergência e logística Kosrudin, da Agência de Mitigação de Desastres de Tangerang, confirmou a veracidade do vídeo, dizendo que o incidente ocorreu na tarde de quinta-feira.

Kosrudin disse que a menina de nove anos estava brincando com amigos perto dos cabos no local do projeto de instalação quando acabou suspensa no ar.

"Ela não sabia que os cabos estavam sendo instalados. Pendurou-se no cabo quando ele ainda estava baixo", disse ele.

Sem saber que a garota estava pendurada no cabo, os trabalhadores continuaram a levantá-lo e ela ficou presa enquanto o cabo era puxada cada vez mais alto, pois tinha medo de soltar.

Os moradores colocaram um colchão para pegar a menina quando ela caísse e ela foi hospitalizada apenas com ferimentos leves.

A empresa estatal de eletricidade PLN, pediu desculpas pelo incidente e disse que aumentaria a supervisão nos locais do projeto.