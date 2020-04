Vídeo que flagra leão roncando faz sucesso nas redes sociais

No Twitter, um vídeo que mostra o rei da selva tirando um cochilo chamou a atenção dos usuários. As imagens flagram um leão roncado tão alto quanto um rugido.

A gravação foi divulgada pelo oficial do Serviço Florestal Indiano, Susanta Nanda, que mencionou: “Quando o rei ronca, é mais alto que o rugido. Os leões dormem de 18 a 20 horas em estado selvagem. No zoológico, dormem menos. As fêmeas cuidam de filhotes e tem que lidar com cerca de 12 horas de sono”, explicou.

Confira:

When the king snores,

It’s louder than the roar…

Lions sleep for 18-20 hrs in the wild. In Zoo it is much lesser. Females take care of cubs & has to manage with around 12 hrs.

Here the king is having a long dream😊 pic.twitter.com/Kb66gPfwrv

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 17, 2020