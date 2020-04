Cobra ou rato? Vídeo que mostra estratégia de família de animais faz sucesso nas redes sociais

O comportamento de alguns animais para poder garantir a sua sobrevivência são curiosos, mas também muito estratégicos. Desta vez, um vídeo que mostra a façanha de uma família de animais se tornou viral nas redes sociais.

Nas imagens divulgadas no Twitter, um usuário mostrou possíveis “ratos” em fila indiana se movimentando de forma tão sincronizada que até pareciam uma cobra. No entanto, este é um comportamento comum de outro animal, que parece um roedor, mas na verdade são os menores mamíferos do mundo.

Rats pretending to be a snake to avoid predators pic.twitter.com/PVwOpkeVXv — Nature is Metal (@NaturelsMetal) April 15, 2020

Trata-se do musaranho, um animal que pode chegar a 10 centímetros e, por causa do metabolismo acelerado, comem o tempo todo. Algumas espécies, por exemplo, podem morrer se ficarem mais de seis horas sem comer.

Reprodução / 7854 / Pixabay

Envenenando pela mordida assim como os répteis, esses animais podem andar “em fila” devido a pouca visão que possuem e guiando os filhotes que nascem cegos.