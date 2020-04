Vídeo que mostra gata salvando bebê que fugiu do berço de cair de escada faz sucesso nas redes sociais

O vídeo que mostra o momento em que um gato salva um bebê de cair pelas escadas da própria casa voltou a se tornar viral nas redes sociais.

As imagens na verdade são de outubro de 2019 e foram divulgadas por Diana Lorena Álvarez, que as descobriu após revisar as gravações da câmera de segurança.

Pet cat saves the life of the kid. See the end to visualise where the child would have landed👍🏻

And this reminds me of my German Shepard, twice keeping the cobra away from my kids. pic.twitter.com/0T5EOJ2N29

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 11, 2020