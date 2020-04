Modelo que criava filhote de leão e píton em casa é detida

Uma modelo iraniana foi detida pela polícia em Istambul por manter uma cobra píton e um filhote de leão em casa como animais de estimação.

De acordo com o Hurriyet Daily News, as equipes de polícia fizeram uma revista na casa de Qazel Yadegari, de apenas 22 anos, durante uma operação que investigava a venda de animais ilegal pela Internet. As fotos dos animais no seu Instagram foram o que atraíram os investigadores.

Como os animais selvagens cativos em casa são proibidos por lei, a modelo foi detida junto com seus assistentes Mohammad Ali Rezvandoust e Kian Mohammadia.

Ela declarou que mantinha os animais como hobby, de forma que a píton estava com ela há muito tempo e o leão foi trazido do exterior por 9 mil dólares.