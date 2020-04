Vídeo que mostra luta intensa entre leopardo e píton por sobrevivência faz sucesso nas redes sociais

Esta semana, mais um vídeo que mostra uma luta por sobrevivência da vida selvagem se tornou viral nas redes sociais. As imagens mostram como um leopardo caça uma píton.

Compartilhado no Twitter, o vídeo foi originalmente gravado por Suzie Moll, uma turista que fez um safári na Reserva do Triângulo Maasai Mara do Quênia, na África do Sul.

Confira:

Leopard & Python squaring upto each other. As the python constricts, leopards agility takes care to escape the seize & kills it.

Not very uncommon. Python ends as prey to the leopard. pic.twitter.com/wBItYHtQZ2

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 12, 2020