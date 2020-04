YouTuber que come animais vivos para vídeos de ASMR causa indignação nas redes sociais

Nas últimas horas, uma YouTuber que produz vídeos de ASMR, que visam o estímulo de sensações por meio de sons, estão sendo compartilhados e criticados nas redes sociais.

Conhecida como Ssoyoung, a jovem da Coréia do Sul divulgou imagens manipulando e comendo animais vivos em seu canal.

De acordo com o The Sun, outros criadores de conteúdo pediram que sua conta fosse suspensa, inclusive uma petição foi criada no site Change.org, com o objetivo de retirar os vídeos do ar.