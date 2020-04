Exercício na quarentena: Cachorro é flagrado correndo em esteira e vídeo se torna viral

A quarentena não atrapalhou a rotina de exercícios de muitas pessoas e pode inclusive pode estar incentivando mais do que esperado. Esta semana, um cachorro foi flagrado fazendo esteira na varanda e o vídeo rapidamente se tornou viral no Twitter.

Confira:

Good boys gotta workout during the lockdown too.

Dogs, bruh…💪🐶😍😇❤️😂 pic.twitter.com/5Z4SmxFXEd

