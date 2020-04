Em uma cena muito rara, impressionante registro mostra duas baleias gigantescas na costa da França

Em outro exemplo de animais selvagens vagando livremente, neste momento de confinamento por conta do coronavírus, uma patrulha marítima capturou imagens de baleias atravessando as águas do Mediterrâneo na costa do sul da França.

As baleias foram filmadas mesta semana em águas próximas ao Parque Nacional Calanques, uma reserva protegida, como divulgado pelo site Publimetro Chile.

Em uma cena muito rara de acontecer, por conta da movimentação humana na região, os registros impressionaram os usuários.

Normalmente, elas permanecem mais distantes, em águas mais profundas do Mediterrâneo, supostamente se aproximaram devido a suspensão do transporte marítimo.