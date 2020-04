Vídeo flagra caos em hotel durante a quarentena e a história por trás do viral é bizarra

Um vídeo bizarro se tornou viral esta semana e a história por trás dele tem dado o que falar nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver como um quarto de hotel transbordou em água e o responsável tenta fugir pulando da sacada em cima de um carro; tudo isso durante a quarentena.

This clip I posted yesterday has been going viral all over FB & IG. I just happened to be walking by and caught this – @chanelwestcoast – @robdyrdek – @Ridiculousness – @SteeloBrim – @MTV – ! Wild times during the Quarantine @Complex @WORLDSTAR pic.twitter.com/0huxsmMCFz — Prophet Amen Ra – 預言者アーメン-ラー (@Deethebestemcee) April 6, 2020

De acordo com o TMZ, o alarme de um dos quartos do hotel disparou e quando um funcionário conseguiu arrombar a janela do cômodo para abrir a porta, começou a jorrar água. O dono do quarto é o homem que tentou fugir pulando da sacada após deixar todas as torneiras abertas e quebrar canos de água no teto do quarto.

Apesar do prejuízo estimado em 10 mil dólares, a gerência do motel não prestou queixa e a dona do carro resolveu o assunto diretamente com o seguro.