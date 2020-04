Satélites ou óvnis? Chilenos compartilham vídeos que mostram luzes misteriosas no céu

Na noite de 6 abril, chilenos identificaram luzes no céu e começaram a compartilhar os vídeos nas redes sociais. Um dos usuários do Twitter que falou sobre o fenômeno – avistado em diversas cidades do Chile – revelou que chegou a contar 27 luzes no céu.

OvniChile "Live" – Observación del cielo con Visión Nocturna desde #LaSerena Chile. Skywatcher Ufo #OvniChile https://t.co/F5h4jvJlNq — OvniChile (@OvniChile1) April 7, 2020

De acordo com El Clarín, algumas pessoas pontuaram que o fenômeno poderia ser o projeto o projeto Starlink da empresa SpaceX, que visa criar uma constelação de satélites de Internet para fornecer o serviço em todo o mundo a baixo custo.

Las extrañas luces en los cielos de Estados Unidos, la pregunta que todos nos hacemos, ¿Proyecto Space X ? O definitivamente #Ovni o #Dron pic.twitter.com/ee2KGjQEg3 — ⒾⓃⒻⓄⓈⒾⓈⓂⓄⓁⓄⒼⒾⒸ CHILE (@EarthquakeChil1) April 2, 2020

No final de 2018, a entidade governamental estadunidense Federal Communications Commission, recebeu autorização para implantar mais de 7.500 satélites. Com ao menos 4.500 lançamentos marcados para março, os satélites podem ter atravessado o céu chileno.