Vídeo que mostra rato perseguindo gato na rua sem descanso faz sucesso nas redes sociais

Esta semana, um vídeo que se tornou viral nas redes sociais provou que o ditado “um dia da caça, outro do caçador” não poderia ser mais real.

Na gravação compartilhada por Susanta Nanda, uma oficial dos Serviços Florestais da Índia, em sua conta oficial no Twitter, é possível ver como um rato acabou colocando um gato para correr em uma disputa por sobrevivência na rua.

O felino, que parece ir de encontro ao rato decidido a caçá-lo, acaba sendo perseguido pelo animal sem descanso. Confira:

When the cat discovers that the rat has COVD19😂 pic.twitter.com/zdLgsy4gbK

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 7, 2020