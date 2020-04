Gato invade mercado para roubar ração e o fim da história é hilária

Um gatinho gordinho deveria estar com muita fome, pois decidiu entrar na loja Tesco Express, na cidade de Rugby, na Inglaterra, para roupar um pouco de ração. Contudo, seus planos foram por água abaixo, pois ao chegar no corredor de alimentos de animais acabou sendo dominado pelo sono e decidiu tirar um cochilo. Quem viu o ladrãozinho em cena foi Melanie Morris-Jones, de 39 anos, que estava fazendo compras no mercado.

Confira os retratos!