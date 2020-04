Filho pede ao pai corte de cabelo igual ao de Cristiano Ronaldo e resultado final se torna viral nas redes sociais

Na semana passada, a brincadeira que um pai fez com o filho que desejava fazer o mesmo corte de cabelo do jogador Cristiano Ronaldo se tornou viral nas redes sociais, mas também recebeu críticas.

Na gravação publicada por Jody Morris, ex-jogador do Chelsea, é possível ver o menino mostrando uma foto do atleta português como referência para fazer um corte de cabelo. No entanto, o pai fica responsável pelas tesouras e após o corte menciona que “Ronaldo só existe um”.

A criança parece muito decepcionada ao ver que acabou com o clássico corte de cabelo usado pelo jogador brasileiro Ronaldo na Copa do Mundo de 2002.i

Confira: