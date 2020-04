A história por trás do vídeo de africanos que dançam carregando um caixão

Recentemente, um vídeo que mostra homens africanos dançando enquanto carregam um caixão se tornou um meme viral nas redes sociais, que fez muitas pessoas se perguntarem qual realmente era a verdade sobre aquelas imagens.

Eu tô me mijando de rir com a série de vídeos da galera se lascando e no final aparecem os africanos dançando carregando o caixão. Tem vários!! 🤣 Essa quarentena não tá me fazendo bem. pic.twitter.com/TUmwuE0H8K — Fabio Domingues (@FPADomingues) April 2, 2020

Não resisti, fiz minha versão pic.twitter.com/J4aoQBbkgf — Mau Faccio (@sitedomau) April 5, 2020

De acordo com o portal Know your meme, a gravação foi feita pela BBC em Gana, onde desde 2015 pessoas eram contratadas para “alegrar” funerais.

No país africano, algumas famílias pagam profissionais para darem uma festa de despedida aos seus entes queridos.

Confira o vídeo original da BBC: