Vídeo de cachorra que insiste em acariciar outros cães com a pata faz sucesso nas redes sociais

Esta semana a cadela Ruby ficou famoso na Internet graças a sua mania muito fofa de acariciar outros cachorro com sua pata.

De acordo com o Bored Panda, Ruby vai a uma creche para cachorros chamada The Den Doggy Daycare Ontário, no Canadá. Foi lá que a dona de outro animal percebeu o comportamento estranho, mas adorável da cadela.

“Ela faz isso toda vez que entra. Achamos que ela quer atenção!”, contou Alanah Lorraine, que gravou o vídeo.

This is Ruby. She likes to pet the other dogs at daycare. 14/10 extremely relatable pic.twitter.com/5KgOnL5kwW

— WeRateDogs® (@dog_rates) March 31, 2020