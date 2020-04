Amor de filha: Vídeo de menina fingindo que gostou da comida da mãe faz sucesso no Twitter

Esta semana, um vídeo mostrou que o amor de uma filha pela mãe pode superar muita coisa – até mesmo a falta de aptidão para cozinhar.

Compartilhado pelo jogador de basquete Rex Chapman no Twitter, a gravação mostra uma menina tentando convencer sua mãe que gostou da comida, mesmo que suas expressões demonstrem totalmente o contrário.

Confira:

This little girl pretending to like mommy’s cooking is the Twitter content I’m here for…🤭🤣😭💀 pic.twitter.com/8R0oRSeMDA

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 1, 2020