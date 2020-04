Mulher se 'transforma' em batata durante reunião de trabalho por vídeo

Fazer home office não é tão ruim, né? Mas em alguns momentos, trabalhar de casa pode ser um pouco constrangedor. Foi o caso da norte-americana Lizet Ocampo, que se "transformou" em uma batata durante uma reunião de trabalho.

Lizet é diretora política na organização "People for the American Way", que incentiva latinos a votar e ajuda candidatos progressistas nas eleições.

Na manhã de segunda-feira (30), Lizet estava em uma reunião por vídeo quando acidentalmente colocou um filtro de batata em seu rosto. Ela não conseguiu fazer a câmera voltar ao normal e ficou assim durante toda a conferência, mas divertiu os outros colegas.

Uma das colegas publicou a foto no Twitter e viralizou, chegando a mais de 900 mil curtidas.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk

— Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020