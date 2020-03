Homem entra em perseguição policial e é preso após tentar ensinar cachorro a dirigir

Um homem foi preso no último domingo (29) depois entrar em uma perseguição em alta velocidade com seu cachorro sentado no banco do motorista em Lakewood, nos Estados Unidos.

De acordo com a CNN, o veículo bateu em dois carros em ocasiões distintas e não conseguiu parar nas duas vezes, mas nenhuma lesão grave foi relatada em nenhum dos acidentes.

"Ele estava dirigindo de maneira muito irregular. Tão erraticamente que várias pessoas ligaram para o 911", disse o policial Heather Axtman à CNN.

Enquanto um dos policiais tentava encurralar o carro do suspeito, percebeu que um pit bull estava sentado no banco do motorista enquanto o suspeito tentava guiar o carro do bando do carona.

Durante a prisão, Axtman disse que o suspeito relatou que estava "tentando ensinar seu cachorro a dirigir".

“Sou policial há quase 12 anos e, uau, nunca ouvi essa desculpa. Estive em muitas perseguições em alta velocidade, parei muitos carros e nunca tive uma desculpa que eles estavam ensinando seu cachorro a dirigir”, declarou a autoridade.

O homem acabou preso e o animal dócil foi encaminhado para um abrigo de animais.