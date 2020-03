Cachorro fofoqueiro ganha torre de vigilância para espiar vizinhança na quarentena

Um casal do Havaí resolveu construir uma pequena torre de vigilância para que seu cachorro não perca nenhuma fofoca durante a quarentena.

De acordo com o El Mañana, a história se tornou viral depois que as fotos do novo “brinquedo” do cachorro Check foram parar no Twitter.

"Meu namorado, Nic, e seu pai construíram a torre porque se mudaram para uma casa nova com um grande terraço e Check não conseguia ver lá fora”, postou Alyxah.

Confira: