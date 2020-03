Vídeo impressionante de leopardo caçando macaco em árvore se torna viral nas redes sociais

Este fim de semana o vídeo de um leopardo dando um salto incrível para caçar um macaco se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o NDTV, as imagens impressionantes foram gravadas por Stephanie McConnell na Reserva de Caça Londolozi, na África do Sul.

Confira:

Leopard does an incredible backflip to catch its prey. Simply out of the world jump 👍🏻

Generally leopard pounces upon its prey bring it down with a bite to the neck. Here to get a grip on preys neck, leopard does this near impossible jump. pic.twitter.com/VZSzTJjO5x

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 28, 2020