VÍDEO: gato aprende a escovar os dentes todas as manhãs com sua dona

Um dos hábitos mais adorados pelo gato Aquiles é o de escovar os dentes. Quando era apenas um filhote, ele acordava às 5 da manhã todos os dias e seguia sua dona ao banheiro enquanto ela escovava os dentes. "Ele fica lá apenas me observando", disse Isidro.

Com o tempo, ele se envolveu mais com a rotina e Isidro comprou escovas de dentes extras para as irmãs visitantes. Ela colocou as escovas de dentes no suporte ao lado da pia, e Aquiles sabia exatamente o que fazer. Era como se ele estivesse esperando por aquele momento.

"Eu estava fazendo a minha escovação habitual pela manhã e notei Aquiles de repente me imitando com a escova de dentes da minha irmã", disse Isidro. “No começo, pensei 'Nojento!' Mas então, quando ele começou a fazer isso com frequência, [percebi] que era genial”.

Want to see how a Cat brushes their teeth?🦷

This is Achilles. He picked up on my morning routine and he even knows his own toothbrush.💜 pic.twitter.com/BIAXZDkv58

— Stephanie Isidro (@stephanieisidr0) March 15, 2020