VÍDEO: Luta entre mangusto e cobra se torna viral nas redes sociais

O vídeo de uma luta entre um mangusto e uma cobra venenosa está fazendo sucesso no Twitter. A gravação publicada por oficial da floresta indiana chamado Susanta Nanda, acumula mais de 18.000 visualizações.

“Animais tentando matar uma cobra são semelhantes ao suicídio, mas o mangusto tem seus próprios truques. Residindo por milhões de anos ao lado deles, eles ficaram imunes ao seu veneno. Agilidade, pelagem espessa e produção de glicoproteínas o tornam imune ao veneno. Mandíbulas grossas derrubam a cobra em segundos”, escreveu na rede social.

Animals trying to kill a snake is akin to suicide, but mangoose have tricks of their own.Residing for millions of years alongside them, they have adopted to its venom. Agility, thick coats & glycoprotein production makes it immune to venom.Thick jaws brings cobra down in seconds. pic.twitter.com/d32TmUTjcJ

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 16, 2020