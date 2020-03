Macaquinho é obrigado a levantar peso para turistas na Tailândia

Um vídeo publicado nas redes sociais busca conscientizar as pessoas sobre o abuso de animais. As imagens, divulgadas pela organização People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Asia, mostram um macaco que é forçado a levantar pesos para turistas que visitam a Tailândia.

Ning Nong foi treinado para imitar exercícios realizados por humanos para manter a forma, como flexões e levantamento de pesos. “Ele é tratado como um brinquedo para ganhar dinheiro: forçado a fazer truques para os turistas e depois deixado de lado em uma gaiola”, denunciou a PETA.

Jason Baker, vice-presidente das campanhas internacionais da organização, pede aos turistas e às empresas de viagem que parem de visitar e incentivar os shows nos quais os animais são tratados dessa maneira.

