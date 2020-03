Grupo encontra fronhas de travesseiro repletas de cobras

Um grupo de pessoas estava caminhando por um posto de bombeiros de Farringdon, em Sunderland, Inglaterra. Em determinado momento, eles avistaram duas fronhas no chão que se moviam. O espanto ocorreu quando eles decidiram verificar e descobriram 13 cobras.

O grupo imediatamente procurou ajuda. "Quando abri a fronha, havia um monte de cobras dentro", disse David Dawson, oficial de coleta de animais da RSPCA, em comunicado à imprensa.

“Deve ter sido uma descoberta muito estranha para as pessoas que as encontraram. Eles foram abandonados ao lado de uma lixeira na parte de trás do quartel dos bombeiros e deixados em condições extremamente frias”.

O profissional explicou que levou as cobras a um veterinário. Infelizmente, uma das cobras não resistiu, mas o resto estava bem e recebeu os devidos cuidados.