Cachorro enterrado vivo na praia é salvo por cadela em Santa Catarina

Um cão foi encontrado enterrado ainda com vida na areia de uma praia em Balneário Rincão, município no litoral de Santa Catarina. O animal estava com apenas parte de sua cabeça ainda na superfície.

Quem encontrou o cachorro foi outro membro de sua espécie, uma cadelinha que passeava com seu dono pela praia. Ao perceber o animal, voluntários da Organização Protetora dos Animais da cidade começaram a cavar seu entorno com enxadas, até que conseguiram retirá-lo da areia.

O cãozinho de porte médio ainda não tem nome, e foi encaminhado para o canil da organização. O vídeo de seu resgate foi parar no programa Brasil Urgente, na Band, onde foi exibido pelo jornalista José Luiz Datena.

